Розслідування про втручання РФ в американські вибори продовжиться - ЗМІ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер продовжує розслідувати можливе втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

"Обвинувачення росіянам не свідчить про закінчення розслідування. Не виключено, що Мюллер висуне звинувачення комусь із американців за свідому допомогу РФ", - заявив співрозмовник агентства.

Зазначається, що президенту США Дональду Трампу можуть винести звинувачення у перешкоджанні слідству.

"Обвинувачення росіянам - спроба Мюллера попередити громадян США про можливості Росії на тлі майбутніх парламентських виборів у США", - додало джерело.

Як повідомлялось, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів", та ще трьом організаціям у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох - у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.