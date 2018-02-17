Расследование о вмешательстве РФ в американские выборы продолжится - СМИ

Спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

"Обвинение россиянам не свидетельствует об окончании расследования. Не исключено, что Мюллер предъявит обвинение кому-то из американцев за сознательную помощь РФ", - заявил собеседник агентства.

Отмечается, что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в препятствовании следствию.

"Обвинение россиянам - попытка Мюллера предупредить граждан США о возможностях РФ на фоне предстоящих парламентских выборов в США", - добавил источник.

Как сообщалось, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей", и еще 3 организаций во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрика троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.