ДПСУ: На окупований Донбас відвезли 3 вантажівки з "гуманітаркою"

Три вантажівки з гуманітарною допомогою, які зареєстрували на КПВВ "Новотроїцьке", виїхали з України за маршрутом "Слов’янськ – Донецьк".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, виїзд до неконтрольованої території відбувся 16 лютого.

Серед вантажу - гігієнічні набори загальною вагою понад 10,8 тн, насоси та трансформатори загальною вагою понад 6,1 тн від благодійної організації "Людина в біді", уточнили прикордонники.