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ДПСУ: На окупований Донбас відвезли 3 вантажівки з "гуманітаркою"

Субота, 17 лютого 2018, 08:21

Три вантажівки з гуманітарною допомогою, які зареєстрували на КПВВ "Новотроїцьке", виїхали з України за маршрутом "Слов’янськ – Донецьк".

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ, виїзд до неконтрольованої території відбувся 16 лютого. 

Серед вантажу - гігієнічні набори загальною вагою понад 10,8 тн, насоси та трансформатори загальною вагою понад 6,1 тн від благодійної організації "Людина в біді", уточнили прикордонники. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОгуманітаркаПрикордонна служба
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