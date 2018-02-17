ГПСУ: На оккупированный Донбасс отвезли 3 грузовика с "гуманитаркой"

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Суббота, 17 февраля 2018, 09:21

Три грузовика с гуманитарной помощью, которые зарегистрировали на КПВВ "Новотроицкое", выехали из Украины по маршруту "Славянск - Донецк".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, выезд на неконтролируемую территорию состоялся 16 февраля.

Среди груза - гигиенические наборы общим весом более 10,8 тн, насосы и трансформаторы общим весом более 6,1 тн от благотворительной организации "Человек в беде", уточнили пограничники.

Темы: ОРДЛО гуманитарка Пограничная служба
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