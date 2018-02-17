Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПСУ: На оккупированный Донбасс отвезли 3 грузовика с "гуманитаркой"

Суббота, 17 февраля 2018, 08:21

Три грузовика с гуманитарной помощью, которые зарегистрировали на КПВВ "Новотроицкое", выехали из Украины по маршруту "Славянск - Донецк".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, выезд на неконтролируемую территорию состоялся 16 февраля.

Среди груза - гигиенические наборы общим весом более 10,8 тн, насосы и трансформаторы общим весом более 6,1 тн от благотворительной организации "Человек в беде", уточнили пограничники.

Темы: ОРДЛОгуманитаркаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: