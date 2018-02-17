Порошенко обговорив Росію і Донбас з очільником Пентагону

Президент Петро Порошенко обговорив з міністром оборони США Джеймсом Меттісом ситуацію на Донбасі та спроби РФ та бойовиків підірвати мирний процес.

Як повідомили у прес-службі глави української держави, про це йшлося на зустрічі в рамках участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки, на якій також був присутній спецпосланник президента США по Україні Курт Волкер.

"Було обговорено необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі відповідно до принципів ООН та цілей Мінського процесу. Сторони висловили занепокоєння у зв’язку з триваючими спробами Росії та підтримуваних нею бойовиків підірвати мирний процес. ... Співрозмовники наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Меттіс підтвердив відданість CША справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та обговорив подальші кроки з метою зміцнення оборонної стійкості України.

Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, в рамках конференції також провели зустріч глава МЗС Павло Клімкін та спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, які обговорили погіршення ситуації на Донбасі і перспективу розміщення миротворчої місії ООН на сході України.



