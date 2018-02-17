Порошенко обговорив Росію і Донбас з очільником Пентагону

Президент Петро Порошенко обговорив з міністром оборони США Джеймсом Меттісом ситуацію на Донбасі та спроби РФ та бойовиків підірвати мирний процес.

Як повідомили у прес-службі глави української держави, про це йшлося на зустрічі в рамках участі у Мюнхенській конференції з питань безпеки, на якій також був присутній спецпосланник президента США по Україні Курт Волкер.

"Було обговорено необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі відповідно до принципів ООН та цілей Мінського процесу. Сторони висловили занепокоєння у зв’язку з триваючими спробами Росії та підтримуваних нею бойовиків підірвати мирний процес. ... Співрозмовники наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

Меттіс підтвердив відданість CША справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та обговорив подальші кроки з метою зміцнення оборонної стійкості України.

Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, в рамках конференції також провели зустріч глава МЗС Павло Клімкін та спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, які обговорили погіршення ситуації на Донбасі і перспективу розміщення миротворчої місії ООН на сході України.





Важлива і позитивна зустріч з К.Волкером@MunSecConf-про погіршення ситуації на Донбасі, розміщення миротворчої місії pic.twitter.com/giIfYmhF1Y — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) February 17, 2018

За словами Волкера, миротворча місія ООН на Донбасі допоможе забезпечити вирішення конфлікту і виконання Мінських угод, пише Інтерфакс-Україна.

"Росія каже, що їй не все одно, як живуть люди на сході України, вони хочуть захистити російськомовне населення на сході, саме тому вони підтримують ці так звані республіки. Але найкращим способом захистити людей буде розміщення там миротворчих сил, що закінчить конфлікт і забезпечить виконання Мінських угод", – сказав він.

Волкер також підкреслив, що в Україні триває не просто гібридна війна, а гаряча війна.

"Ми б хотіли, щоб ці території, які зараз окуповані, знову увійшли до складу України, щоб там пройшли вибори, можливо щоб там був особливий статус, але щоб це було в рамках України", – додав спецпредставник Держдепу США.