"Нормандської" зустрічі у Мюнхені не буде - ЗМІ

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Субота, 17 лютого 2018, 13:24

Зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС 17 лютого, швидше за все, не відбудеться.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію поінформованого джерела.

"Така зустріч, найімовірніше, не відбудеться  у суботу", – зазначив співрозмовник на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

У свою чергу політолог Тарас Березовець заявив у своєму Твіттері: "Зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені сьогодні не буде, росіяни зірвали зустріч. Офіційна причина - "немає часу для цього".

Як відомо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч може  відбутися у Мюнхені, "якщо Німеччина готова до її проведення".

Напередодні глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" у Мюнхені  на полях Мюнхенської конференції з безпеки може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.

Перенесення зустрічі він пояснив "суто логістичними проблемами" - міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель мав терміново відбути в Берлін і не встигає повернутися на попередньо призначений час зустрічі.

Теми: Донбас Мінські угоди Росія Німеччина
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