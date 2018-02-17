"Нормандської" зустрічі у Мюнхені не буде - ЗМІ

Зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС 17 лютого, швидше за все, не відбудеться.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію поінформованого джерела.

"Така зустріч, найімовірніше, не відбудеться у суботу", – зазначив співрозмовник на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

У свою чергу політолог Тарас Березовець заявив у своєму Твіттері: "Зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені сьогодні не буде, росіяни зірвали зустріч. Офіційна причина - "немає часу для цього".

Встречи Нормандской четвёрки на уровне министров иностранных дел в Мюнхене сегодня не будет. Россияне сорвали встречу. Официальная причина «нет времени для этого». Причём вчера такая встреча планировалась. Идёт грязная игра со стороны русских. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) February 17, 2018

Як відомо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що зустріч може відбутися у Мюнхені, "якщо Німеччина готова до її проведення".

Напередодні глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" у Мюнхені на полях Мюнхенської конференції з безпеки може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.

Перенесення зустрічі він пояснив "суто логістичними проблемами" - міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель мав терміново відбути в Берлін і не встигає повернутися на попередньо призначений час зустрічі.