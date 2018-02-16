"Нормандську зустріч" можуть перенести

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П'ятниця, 16 лютого 2018, 18:28

Зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" в Мюнхені може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.

Про це заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

"Ми домовляємося - або більш пізній термін для міністерської зустрічі, або відповідно - завтра, скоріше за все", - сказав він.

Клімкін запевнив, що українська сторона готова на будь-який час зустрічі, "хоч о третій ночі".

Перенесення зустрічі він пояснив "суто логістичними проблемами" - міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель мав терміново відбути в Берлін і не встигає повернутися на попередньо призначений час зустрічі.

За будь-яких умов Францію представлятиме політичний директор, який має всі повноваження.

Як відомо, Клімкін у Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що хоча голова французького МЗС 16 лютого не приїде на зустріч у "нормандському форматі" до Мюнхена, він обіцяв на наступних зустрічах  підтримувати позицію України.

Теми: Клімкін МЗС
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