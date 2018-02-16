Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нормандську зустріч" можуть перенести

П'ятниця, 16 лютого 2018, 17:28

Зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" в Мюнхені може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.

Про це заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

"Ми домовляємося - або більш пізній термін для міністерської зустрічі, або відповідно - завтра, скоріше за все", - сказав він.

Клімкін запевнив, що українська сторона готова на будь-який час зустрічі, "хоч о третій ночі".

Перенесення зустрічі він пояснив "суто логістичними проблемами" - міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель мав терміново відбути в Берлін і не встигає повернутися на попередньо призначений час зустрічі.

За будь-яких умов Францію представлятиме політичний директор, який має всі повноваження.

Як відомо, Клімкін у Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що хоча голова французького МЗС 16 лютого не приїде на зустріч у "нормандському форматі" до Мюнхена, він обіцяв на наступних зустрічах  підтримувати позицію України.

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: