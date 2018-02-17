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Лавров сказав, коли РФ буде готова провести "нормандську" зустріч

Субота, 17 лютого 2018, 09:35
Лавров сказав, коли РФ буде готова провести нормандську зустріч

Якщо Німеччина готова до проведення зустрічі "нормандської четвірки" у Мюнхені, то Росія теж готова, але поки проведення зустрічі не підтвердилося.

Про це 17 лютого заявив журналістам глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

"Будемо чекати, поки нічого не підтвердилося. Ми вчора детально дуже з Клімкіним (глава МЗС України Павло Клімкін) все обговорили, тому я навіть не знаю, збиратися - не збиратися. Якщо німці будуть готові, то ми теж готові", - заявив Лавров.

Як відомо, напередодні глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" у Мюнхені  на полях Мюнхенської конференції з безпеки може відбутися або у п'ятницю пізно ввечері, або в суботу, 17 лютого.

Перенесення зустрічі він пояснив "суто логістичними проблемами" - міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель мав терміново відбути в Берлін і не встигає повернутися на попередньо призначений час зустрічі.

Клімкін запевнив, що українська сторона готова на будь-який час зустрічі, "хоч о третій ночі".

Раніше стало відомо, що глава МЗС Франції не приїде на зустріч у "нормандському форматі" 16 лютого до Мюнхена, він обіцяв на наступних зустрічах  підтримувати позицію України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасЛавровНімеччина
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