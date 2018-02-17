Україна отримає від США не тільки "джавеліни" - президент

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Субота, 17 лютого 2018, 17:08

Президент України Петро Порошенко розповів про результати переговорів у Мюнхені з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

"Я в захопленні від секретаря Меттіса. У нас був дуже добрий візит міністра Полторака до США", - розповів президент.

Порошенко запевнив, що на мюнхенських переговорах було детально узгоджено постачання до України летального озброєння. При цьому він підкреслив, що йдеться про широкий спектр найменувань.

"Ми детально домовилися про постачання далеко не тільки і не стільки того виду озброєння, про яке постійно говорять (очевидно, йдеться про джавеліни - ЄП), але на жаль, розкрити цю інформацію я не можу", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.

Європейська правда

Теми: Порошенко США зброя
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