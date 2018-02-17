Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримає від США не тільки "джавеліни" - президент

Субота, 17 лютого 2018, 16:08

Президент України Петро Порошенко розповів про результати переговорів у Мюнхені з міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

"Я в захопленні від секретаря Меттіса. У нас був дуже добрий візит міністра Полторака до США", - розповів президент.

Порошенко запевнив, що на мюнхенських переговорах було детально узгоджено постачання до України летального озброєння. При цьому він підкреслив, що йдеться про широкий спектр найменувань.

"Ми детально домовилися про постачання далеко не тільки і не стільки того виду озброєння, про яке постійно говорять (очевидно, йдеться про джавеліни - ЄП), але на жаль, розкрити цю інформацію я не можу", - заявив президент.

Раніше повідомлялося, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоСШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: