Украина получит от США не только "джавелины" - президент

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах переговоров в Мюнхене с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

"Я в восторге от секретаря Мэттиса. У нас был очень хороший визит министра Полторака в США", - рассказал президент.

Порошенко заверил, что на мюнхенских переговорах были детально согласованы поставки в Украину летального вооружения. При этом он подчеркнул, что речь идет о широком спектре наименований.

"Мы детально договорились о поставках далеко не только и не столько того вида вооружения, о котором постоянно говорят (очевидно, речь идет о "джавелинах" - ЕП), но к сожалению, раскрыть эту информацию я не могу", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

Европейская правда