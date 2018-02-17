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ОІ-2018: Польща виграла перше золото, Ліхтенштейн - першу медаль

Субота, 17 лютого 2018, 16:35
ОІ-2018: Польща виграла перше золото, Ліхтенштейн - першу медаль

У медальному заліку на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані збірна Німеччини продовжує утримувати перше місце.

Так, у німецької команди вже 9 "золотих", 4 "срібних" та 4 "бронзові" медалі.

На другій позиції з 22-ма нагородами (7-8-7) закріпилася команда Норвегії, на третій залишилися Нідерланди - 13 (6-5-2).

Варто відзначити досягнення норвезької лижниці Маріт Бьорген, яка 17 лютого у складі збірної Норвегії виграла "золото" в естафеті. Тепер на рахунку Бьорген - 13 олімпійських медалей (7-4-2) і вона повторила рекорд біатлоніста Оле Ейнера Бйорндалена - 13 нагород (8-4-1).

Виступ українців цього дня традиційно нічим не здивував: у біатлоні в мас-старті Валя та Віти Семеренко посіли 19 та 24 місця відповідно.

У гірськиж лижах у супергіганті Ольга Книш фінішувала на останньому, 43-му місці.

До фіналу в акробатиці у фристайлі пройшов Олександр Абраменко.

18 лютого у Пхьочнхані буде розіграно 6 комплектів нагород, увага українців до фіналу - у фристайлі, де виступить Абраменко.

 

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
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