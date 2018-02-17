ОИ-2018: Польша выиграла первое золото, Лихтенштейн - первую медаль

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Суббота, 17 февраля 2018, 17:35

В медальном зачете на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане сборная Германии продолжает удерживать лидерство.

Так, у немецкой команды уже 9 "золотых", 4 "серебряных" и 4 "бронзовые" медали.

На второй позиции с 22-ю наградами (7-8-7) закрепилась команда Норвегии, на третьей остались Нидерланды - 13 (6-5-2).

Стоит отметить достижения норвежской лыжницы Марит Бьорген, которая 17 февраля в составе сборной Норвегии выиграла "золото" в эстафете. Теперь на счету Бьорген - 13 олимпийских медалей (7-4-2) и она повторила рекорд биатлониста Оле Эйнера Бьорндалена - 13 наград (8-4-1).

Выступление украинцев в этот день традиционно ничем не удивили: в биатлоне в масс-старте Валя и Вита Семеренко заняли 19 и 24 места соответственно.

В горных лыжах в супергиганте Ольга Кныш финишировала на последнем, 43-м месте.

В финал в акробатике во фристайле прошел Александр Абраменко.

18 февраля в Пхьочнхане будут разыграны 6 комплектов наград, внимание украинцев к финалу - во фристайле, где выступит Абраменко.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада спорт
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