Генсек НАТО про миротворців на Донбасі: треба подивитися, чи це можливо

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що необхідно продовжити роботу з питання введення на Донбас миротворчої місії ООН.

Про це він сказав у суботу в Мюнхені на полях конференції з безпеки, передає УНІАН.

Перед цим Столтенберг провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами генсека НАТО, розгортання миротворчих сил ООН в Україні було одним з питань, яке він обговорив з Лавровим, і збирався обговорювати з президентом України Петром Порошенком на зустрічі, яка відбулася пізніше.

"Зараз немає значного прогресу в цьому питанні, але його важливо обговорювати, тому що необхідно (досягти) більше прогресу у виконанні Мінських домовленостей", - сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що поки рано говорити про те, якою буде миротворча місія. За словами генсека, ініціатива про введення на Донбас миротворців ООН була озвучена нещодавно.

"Ще треба подивитися, чи це можливо. Але важливо продовжувати працювати над різними пропозиціями, щоб досягти прогресу", - підкреслив він.

При цьому Столтенберг висловив переконання, що миротворча місія повинна відповідати не тільки за безпеку спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а й за ситуацію на всьому Донбасі, включаючи ділянку кордону між Україною і Росією.