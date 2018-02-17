Генсек НАТО о миротворцах на Донбассе: надо посмотреть, возможно ли это

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что необходимо продолжить работу по вопросу введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Об этом он сказал в субботу в Мюнхене на полях конференции по безопасности, передает УНИАН.

Перед этим Столтенберг провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам генсека НАТО, развертывание миротворческих сил ООН в Украине было одним из вопросов, который он обсудил с Лавровым, и собирался обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко на встрече, которая состоялась позже.

"Сейчас нет значительного прогресса в этом вопросе, но его важно обсуждать, так как необходимо (достичь) больше прогресса в выполнении Минских договоренностей", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что пока рано говорить о том, какой будет миротворческая миссия. По словам генсека, инициатива о введении на Донбасс миротворцев ООН была озвучена недавно.

"Еще надо посмотреть, возможно ли это. Но важно продолжать работать над различными предложениями, чтобы достичь прогресса", - подчеркнул он.

При этом Столтенберг выразил убеждение, что миротворческая миссия должна отвечать не только за безопасность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но и за ситуацию на всем Донбассе, включая участок границы между Украиной и Россией.