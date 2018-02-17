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Водії київських маршруток, що зіткнулися, були тверезими - поліція

Субота, 17 лютого 2018, 18:23

Водії маршруток, які зіткнулися в п'ятницю на вул. Теліги в Києві, за попередньою інформацією, не перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник НУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що з 12-ти постраждалих четверо в даний час продовжують перебувати в лікарні, попередньо у них ушкодження середнього ступеня тяжкості. Іншим було надано медичну допомогу на місці, їх не госпіталізували.

"Обидва водії були на місці, їх перевірили приладом на стан алкогольного сп'яніння, алкогольне сп'яніння не виявлено", - сказав Крищенко, додавши, що у них відібрані зразки крові для більш глибокого аналізу на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

"Перевізники офіційні, частину документів ми вилучили. Подальша робота буде проводитися, будуть перевірятися документи, встановлюватися обставини подій, в тому числі, буде проведено технічні експертизи", - розповів Крищенко.

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері сталася ДТП на вул. Теліги в Києві. За попередньою інформацією, обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку. Один з автобусів зіткнувся з електроопорою, інший виїхав на тротуар і врізався в дерево.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТП
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