Водії київських маршруток, що зіткнулися, були тверезими - поліція

1200 переглядів
Субота, 17 лютого 2018, 19:23

Водії маршруток, які зіткнулися в п'ятницю на вул. Теліги в Києві, за попередньою інформацією, не перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив начальник НУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в суботу, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що з 12-ти постраждалих четверо в даний час продовжують перебувати в лікарні, попередньо у них ушкодження середнього ступеня тяжкості. Іншим було надано медичну допомогу на місці, їх не госпіталізували.

"Обидва водії були на місці, їх перевірили приладом на стан алкогольного сп'яніння, алкогольне сп'яніння не виявлено", - сказав Крищенко, додавши, що у них відібрані зразки крові для більш глибокого аналізу на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.

"Перевізники офіційні, частину документів ми вилучили. Подальша робота буде проводитися, будуть перевірятися документи, встановлюватися обставини подій, в тому числі, буде проведено технічні експертизи", - розповів Крищенко.

Як повідомлялося, в п'ятницю ввечері сталася ДТП на вул. Теліги в Києві. За попередньою інформацією, обидві маршрутки рухалися в попутному напрямку. Один з автобусів зіткнувся з електроопорою, інший виїхав на тротуар і врізався в дерево.

Теми: ДТП
powered by lun.ua
По темі
На Київщині мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП: є загиблі 17 лютого 2018, 14:17
У Києві ДТП за участі двох маршруток: щонайменше 12 постраждалих 16 лютого 2018, 18:52
Cуд продовжить розгляд справи Россошанського про ДТП у березні 15 лютого 2018, 21:35
Усі новини
Головні новини
Бойовики заявили, що вбили двох і взяли в полон одного військового ЗСУ
Керівник "Росспівробітництва" в Києві звернувся до поліції. Вона знімає охорону
Генсек НАТО про миротворців на Донбасі: треба подивитися, чи це можливо
Порошенко: думка партнерів про антикорупційний суд не є остаточною істиною
Усі новини

Навчитися знову бути дитиною. Як родина 3-річного Жені перемагає рак

Тайська і корейська кухні, монозаклади, фудхоли: київські ресторатори про нові тренди