Водители столкнувшихся киевских маршруток были трезвыми – полиция

Водители маршруток, столкнувшихся в пятницу на ул. Телиги в Киеве, по предварительной информации, не были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил начальник НУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что из 12-ти пострадавших четверо в настоящее время продолжают находиться в больнице, предварительно у них повреждения средней степени тяжести. Другим была оказана медицинская помощи на месте, их не госпитализировали.

"Оба водителя были на месте, их проверили прибором на состояние алкогольного опьянения, алкогольное опьянение не выявлено", - сказал Крищенко, добавив, что у них отобраны образцы крови для более глубокого анализа на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

"Перевозчики официальные, часть документов мы изъяли. Дальнейшая работа будет проводиться, будут проверяться документы, устанавливаться обстоятельства событий, в том числе, будет проведены технические экспертизы", - рассказал Крищенко.

Как сообщалось, в пятницу вечером произошло ДТП на ул. Телиги в Киеве. По предварительной информации, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Один из автобусов столкнулся с электроопорой, другой выехал на тротуар и врезался в дерево.