Водители столкнувшихся киевских маршруток были трезвыми – полиция

1124 просмотра
Суббота, 17 февраля 2018, 19:23

Водители маршруток, столкнувшихся в пятницу на ул. Телиги в Киеве, по предварительной информации, не были в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил начальник НУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что из 12-ти пострадавших четверо в настоящее время продолжают находиться в больнице, предварительно у них повреждения средней степени тяжести. Другим была оказана медицинская помощи на месте, их не госпитализировали.

"Оба водителя были на месте, их проверили прибором на состояние алкогольного опьянения, алкогольное опьянение не выявлено", - сказал Крищенко, добавив, что у них отобраны образцы крови для более глубокого анализа на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

"Перевозчики официальные, часть документов мы изъяли. Дальнейшая работа будет проводиться, будут проверяться документы, устанавливаться обстоятельства событий, в том числе, будет проведены технические экспертизы", - рассказал Крищенко.

Как сообщалось, в пятницу вечером произошло ДТП на ул. Телиги в Киеве. По предварительной информации, обе маршрутки двигались в попутном направлении. Один из автобусов столкнулся с электроопорой, другой выехал на тротуар и врезался в дерево.

Темы: ДТП
powered by lun.ua
По теме
В Киевской области микроавтобус со школьниками попал в ДТП: есть погибшие 17 февраля 2018, 14:17
В Киеве ДТП с участием двух маршруток: не менее 12 пострадавших 16 февраля 2018, 18:52
Суд продолжит рассмотрение дела Россошанского о ДТП в марте 15 февраля 2018, 21:35
Все новости
Главные новости
Боевики заявили, что убили двоих и взяли в плен одного военного ВСУ
Руководитель "Россотрудничества" в Киеве обратился в полицию. Она снимает охрану
Генсек НАТО о миротворцах на Донбассе: надо посмотреть, возможно ли это
Порошенко: мнение партнеров об антикоррупционном суде не является окончательной истиной
Все новости
история

Как Хрущев Украине Крым отдал. Воспоминания

На Городецкого открылась еще одна пекарня-кондитерская Paul