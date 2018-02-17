Керівник "Росспівробітництва" в Києві звернувся до поліції. Вона знімає охорону

Керівник Російського центру науки і культури, представництва "Росспівробітництва" в Києві Костянтин Воробйов заявив, що звернувся до поліції через нанесений матеріальний збиток українськими радикалами, які в суботу увірвалися до будівлі РЦНК.

"Акція проходила під екстремістськими гаслами, звучали заклики до фізичної розправи над співробітниками і гостями центру. Тут в цей момент знаходилися близько 50 дітей у віці від 5 до 15 років. А також група іноземців, які займаються на курсах російської мови. Усі заходи зірвані. На стінах написи відповідні", - сказав Воробйов РИА Новости.

За його словами, поліція приїхала оперативно, проте нікого не затримала.

Фото зі сторінки С14 в Facebook

"Вони активно не втручалися в розвиток подій і не перешкоджали нанесенню матеріального збитку. Зараз ми склали всі необхідні протоколи, всі заяви. Сюди, до речі, приїхали представники моніторингової місії ОБСЄ", - сказав Воробйов.

У той же час, київська поліція про інцидент поки не повідомляє.

Начальник відділу комунікацій київської поліції Оксана Блищик порадила "Українській правді" звернутися до Подільського управління поліції Києва.

У Подільському управлінні "Українській правді" підтвердили, що поліція виїжджала за викликом до будівлі "Росспівробітництва", проте відмовилися повідомити подробиці.

Разом з тим, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона має намір найближчим часом направити звернення до ОБСЄ в зв'язку з погромом російської культурної місії в Києві.

Глава Росспівробітництва Елеонора Митрофанова повідомила РИА Новости, що постраждалих в результаті атаки на РЦНК немає, але в зв'язку з тим, що в неділю очікуються нові акції радикалів, співробітникам агентства наказано не виходити на роботу до вівторка.

Росспівробітництво також запросило українську сторону посилити охорону будівлі.

У той же час, постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що Росія вимагає офіційного засудження з боку влади України дій радикалів у будівлі Російського центру науки і культури в Києві.

"Наступного тижня стартує Парламентська асамблея ОБСЄ. Очікуємо, що парламентарії висловляться з цього приводу, тим більше, що погромом керував їх колега - депутат Верховної Ради від "Радикальної партії" Андрій Лозовий", - додав російський постпред.

Він також заявив, що "Організація українських націоналістів" збирається підпалити будівлю Російського центру науки і культури в Києві в неділю, 18 лютого.

Лукашевич також повідомив, що поліція збирається зняти охорону з приміщення представництва Росспівробітництва в Києві.

Постійне представництво РФ при ОБСЄ опублікувало в Twitter лист начальника Подільського райвідділу управління поліції охорони в Києві до Воробйова про те, що у зв'язку з форс-мажорними обставинами з 21:00 17 лютого поліція в односторонньому порядку розриває договір про охорону приміщення представництва Росспівробітництва.

#Лукашевич: Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с #РЦНК в Киеве. Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь #РЦНК pic.twitter.com/iKvSYA8XQp — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) February 17, 2018

Як повідомлялося, активісти націоналістичних організацій у суботу увірвалися до будівлі представництва "Росспівробітництва", Російського центру науки і культури в Києві на вулиці Борисоглібській, 2.

Активісти розтоптали, а потім спалили російський прапор, а також залишили написи на стінах.