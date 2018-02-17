Націоналісти увірвалися до будівлі "Росспівробітництва" в Києві

Активісти націоналістичних організацій у суботу увірвалися до будівлі представництва "Росспівробітництва", Російського центру науки і культури в Києві на вулиці Борисоглібській, 2.

Як повідомляється на сторінці організації С14 у Facebook, в акції брали участь також активісти "Правого сектору", "Традиції і порядку" та інших націоналістичних організацій.

Як видно з фото і відео, активісти розтоптали, а потім спалили російський прапор.

Вони залишили написи на стінах "Смерть Росії", "Геть ФСБ", "Геть агентуру", "Чемодан, вокзал, Росія", "Свободу Сенцову", а також назви своїх організацій.

До приміщення також приїхав директор центру, російський дипломат Костянтин Воробйов.

На відео видно, що під час його словесної перепалки з активістами були присутні правоохоронці.

Як відомо, в серпні 2017 року Російський центр науки та культури в Києві заявив, що відправив близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга.

Пізніше центр повідомив, що з Києва до Великого Новгорода прибула група молодих українських художників.

Реагуючи на це, голова СБУ Василь Грицак доручив співробітникам служби розібратися із ситуацією щодо вивезення українських школярів до РФ.

Водночас у Міністерстві освіти і науки України заявили, що не мають права забороняти подібні ініціативи.