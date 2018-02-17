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Руководитель "Россотрудничества" в Киеве обратился в полицию. Она снимает охрану

Суббота, 17 февраля 2018, 19:42

Руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами, которые в субботу ворвались в здание РЦНК.

"Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие", — сказал Воробьев РИА Новости.

По его словам, полиция приехала оперативно, однако никого не задержала.

 
Фото со страницы С14 в Facebook

"Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", — сказал Воробьев.

В то же время, киевская полиция об инциденте пока не сообщает.

Начальник отдела коммуникаций киевской полиции Оксана Блищик посоветовала "Украинской правде" обратиться в Подольское управление полиции Киева.

В Подольском управлении "Украинской правде" подтвердили, что полиция выезжала по вызову в здание "Россотрудничества", однако отказались сообщить подробности.

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила РИА Новости, что пострадавших в результате атаки на РЦНК нет, но в связи с тем, что в воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам агентства предписано не выходить на работу до вторника.

Россотрудничество также запросило украинскую сторону усилить охрану здания.

В то же время, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия требует официального осуждения со стороны властей Украины действий радикалов в здании Российского центра науки и культуры в Киеве.

"На следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. Ожидаем, что парламентарии выскажутся по этому сюжету, тем более, что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", — добавил российский постпред.

Он также заявил, что "Организация украинских националистов" собирается поджечь здание Российского центра науки и культуры в Киеве в воскресенье, 18 февраля.

Лукашевич также сообщил, что полиция собирается снять охрану с помещения представительства Россотрудничества в Киеве.

Постоянное представительство РФ при ОБСЕ опубликовало в Twitter письмо начальника подольского райотделения управления полиции охраны в Киеве к Воробьеву о том, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами с 21:00 17 февраля полиция в одностороннем порядке разрывает договор об охране помещения представительства Россотрудничества.

Как сообщалось, активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2.

Активисты растоптали, а затем сожгли российский флаг, а также оставили надписи на стенах. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевРосcиянационалисты
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