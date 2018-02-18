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У Чорне море увійшов ще один ракетний есмінець США

Неділя, 18 лютого 2018, 02:49

Американський ракетний есмінець USS Carney увійшов в акваторію Чорного моря і приєднався до есмінця Ross для проведення морських операцій безпеки.

Про це повідомляє сайт 6-го флоту ВМС США.

"Захід другого корабля ВМС США у Чорне море здійснюється в рамках графіка, який дозволяє ВМС США підтримувати операційну присутність в регіоні",- йдеться в заяві.

USS Carney, як і есмінець USS Ross, який 16 лютого увійшов у Чорне море, базується в порту Рота в Іспанії у складі 6-го флоту США.

"Рішення направити відразу два корабля у Чорне море було прийнято заздалегідь, а не в якості реагування на що-небудь", - підкреслив командир есмінця Carney віце-адмірал Крістофер Греді.

У січні Carney вже входив в акваторію Чорного моря. Він брав участь у спільних тренуваннях  з морською авіацією Військово-морських сил ЗС України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЧорне море
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