В Черное море вошел еще один ракетный эсминец США

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 03:49

Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря и присоединился к эсминцу Ross для проведения морских операций безопасности.

Об этом сообщает сайт 6-го флота ВМС США.

"Заход второго корабля ВМС США в Черное море совершается в рамках графика, который позволяет ВМС США поддерживать операционное присутствие в регионе", - говорится в заявлении.

USS Carney, как и эсминец USS Ross, который 16 февраля вошел в Черное море, базируется в порту Рота в Испании в составе 6-го флота США.

"Решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо", - подчеркнул командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди.

В январе Carney уже входил в акваторию Черного моря. Он участвовал в совместных тренировках с морской авиацией Военно-морских сил ВС Украины.

Темы: США Черное море
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