В Ірані розбився пасажирський літак, 66 загиблих
Пасажирський літак, що перевозив близько 60 людей, розбився в гірській місцевості центрального Ірану.
Про це повідомляє у неділю зранку ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.
Літак упав поблизу міста Семіром у провінції Ісфахан, коли пролітав між Тегераном і Ясуджем.
Представник служби екстреної допомоги повідомив, що в літаку було 50 до 60 пасажирів.
Повідомляється також, що через погану погоду вертоліт рятувальників не може дістатися місця аварії.
Літак належить іранській авіакомпанії Aseman Airlines.
У той же час, Associated Press із посиланням на агентство Fars повідомляє, що аварії зазнав літак ATR-72, який використовується для польотів на короткі відстані. На борту перебувало 66 осіб.
BREAKING: Iran's Aseman Airlines says plane crash in southern Iran has killed all 66 people on board.— The Associated Press (@AP) February 18, 2018
Пізніше представники Aseman Airlines заявили, що всі 66 осіб загинули.
Там уточнили, що на борту було 60 пасажирів, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу.
Як повідомлялося, 11 лютого у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній". На борту була 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.