В Ірані розбився пасажирський літак, 66 загиблих

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Неділя, 18 лютого 2018, 10:06
ATR-72, Aseman Airlines

Пасажирський літак, що перевозив близько 60 людей, розбився в гірській місцевості центрального Ірану.

Про це повідомляє у неділю зранку ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Літак упав поблизу міста Семіром у провінції Ісфахан, коли пролітав між Тегераном і Ясуджем.

Представник служби екстреної допомоги повідомив, що в літаку було 50 до 60 пасажирів.

Повідомляється також, що через погану погоду вертоліт рятувальників не може дістатися місця аварії.

Літак належить іранській авіакомпанії Aseman Airlines.

У той же час, Associated Press із посиланням на агентство Fars повідомляє, що аварії зазнав літак ATR-72, який використовується для польотів на короткі відстані. На борту перебувало 66 осіб.

Пізніше представники Aseman Airlines заявили, що всі 66 осіб загинули. 

Там уточнили, що на борту було 60 пасажирів, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу. 

Як повідомлялося, 11 лютого у Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній". На борту була 71 особа, включаючи 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Українська правда
Теми: Іран
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