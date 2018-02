В Ірані розбився пасажирський літак, 66 загиблих

Пасажирський літак, що перевозив близько 60 людей, розбився в гірській місцевості центрального Ірану.

Про це повідомляє у неділю зранку ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Літак упав поблизу міста Семіром у провінції Ісфахан, коли пролітав між Тегераном і Ясуджем.

Представник служби екстреної допомоги повідомив, що в літаку було 50 до 60 пасажирів.

Повідомляється також, що через погану погоду вертоліт рятувальників не може дістатися місця аварії.

Літак належить іранській авіакомпанії Aseman Airlines.

У той же час, Associated Press із посиланням на агентство Fars повідомляє, що аварії зазнав літак ATR-72, який використовується для польотів на короткі відстані. На борту перебувало 66 осіб.

BREAKING: Iran's Aseman Airlines says plane crash in southern Iran has killed all 66 people on board.