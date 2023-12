Пассажирский самолет, перевозивший около 60 человек, разбился в горной местности центрального Ирана.

Об этом сообщает в воскресенье утром ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Самолет упал вблизи города Семиром в провинции Исфахан, когда пролетал между Тегераном и Ясудж.

Представитель службы экстренной помощи сообщил, что в самолете было 50 до 60 пассажиров.

Сообщается также, что из-за плохой погоды вертолет спасателей не может добраться до места аварии.

Самолет принадлежит иранской авиакомпании Aseman Airlines.

В то же время, Associated Press со ссылкой на агентство Fars сообщает, что аварию претерпел самолет ATR-72, используемый для полетов на короткие расстояния. На борту находилось 66 человек.

BREAKING: Iran's Aseman Airlines says plane crash in southern Iran has killed all 66 people on board.