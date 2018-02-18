В Иране разбился пассажирский самолет

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 10:06
ATR-72, Aseman Airlines

Пассажирский самолет, перевозивший около 60 человек, разбился в горной местности центрального Ирана.

Об этом сообщает в воскресенье утром ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Самолет упал вблизи города Семиром в провинции Исфахан, когда пролетал между Тегераном и Ясудж.

Представитель службы экстренной помощи сообщил, что в самолете было 50 до 60 пассажиров.

Сообщается также, что из-за плохой погоды вертолет спасателей не может добраться до места аварии.

Самолет принадлежит иранской авиакомпании Aseman Airlines.

В то же время, Associated Press со ссылкой на агентство Fars сообщает, что аварию претерпел самолет ATR-72, используемый для полетов на короткие расстояния. На борту находилось 66 человек.

Позже представители Aseman Airlines заявили, что все 66 человек погибли.

Как сообщалось, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний". На борту было 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли.

Украинская правда
Темы: Иран
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