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В Киеве перекрыто 6 станций метро. Проводится эвакуация

Воскресенье, 18 февраля 2018, 10:59

В Киеве по состоянию на 11:55 перекрыто 7 станций метро - Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Льва Толстого, Золотые Ворота и соответствующие пересадки.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили в справочной киевского метрополитена.

Там отметили, что станции перекрыты по техническим причинам, однако не смогли сказать, на какой срок.

Позже "Киевский метрополитен" сообщил в Facebook, что станции закрыты из-за сообщения о минировании.

Вместе с тем, в киевской полиции сообщили, что на этих станциях также проводится эвакуация людей.

По данным полиции, в дежурную часть позвонил аноним, который рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро.

"Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход", - заявили в полиции.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима.

Как известно, в Киеве в воскресенье проходит ряд акций, в том числе "Марш за будущее" "Руху нових сил".

Катерина Тищенко, УП

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