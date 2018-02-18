Частина прихильників Саакашвілі пішла під ВР через "штурм"

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Неділя, 18 лютого 2018, 15:02

Частина учасників "Маршу за майбутнє" з Михайлівської площі на заклики лідерів зі сцени вирушила до наметового містечка під Верховною Радою.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", організатори маршу сповістили, що нібито під будівлею парламенту йде штурм наметового містечка.

Однак інформація про штурм не підтвердилася.

Як виявилося, правоохоронці без конфліктів забрали понад 20 щитів, які були відібрані у Нацгвардії минулого року.

 
Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

В даний час перед Верховною Радою перебувають до тисячі людей. Деякі з них кидають сніжками в правоохоронців та вигукують нецензурні слова.

В ході суперечок відбулось кілька незначних штовханин із Нацгвардією
 
 

Верховна Рада очеплена з усіх боків у кілька рядів представниками Нацгвардії.

 
 

Як повідомлялось, 17 жовтня 2017 року мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом пограбування нацгвардійців.

Ельдар Сарахман, УП
Теми: акції Київ Верховна Рада
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