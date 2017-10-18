Поліція розслідує крадіжку щитів Нацгвардії

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру кримінальне провадження за фактом пограбування нацгвардійців.

Про це на брифінгу розповів керівник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Сьогодні ми ще внесли до Єдиного реєстру кримінальне правопорушення за фактом пограбування майна працівників Національної гвардії", - зазначив він.

Як повідомлялось, мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Як повідомлялося, через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Згодом емоції вщухли.

Керівник Нацполіціі України Сергій Князєв на брифінгу заявив, що поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради. Вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

Читайте також: "Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради"