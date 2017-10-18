Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція розслідує крадіжку щитів Нацгвардії

Середа, 18 жовтня 2017, 06:02

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру кримінальне провадження за фактом пограбування нацгвардійців.

Про це на брифінгу розповів керівник Нацполіції України Сергій Князєв.

"Сьогодні ми ще внесли до Єдиного реєстру кримінальне правопорушення за фактом пограбування майна працівників Національної гвардії", - зазначив він.

Як повідомлялось, мітингувальники під Верховною Радою відібрали у нацгвардійців щити, які були заховані за автобусом.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Пізніше мітингувальники встановили кілька наметів перед Верховною Радою.

Поліція Києва за погодженням столичної прокуратури відкрила кримінальне провадження через поранення та госпіталізацію поліцейського під час сутичок на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради. Всього до медиків звернулися чотири людини.

Як повідомлялося, через спроби перевіряти мітингувальників ввечері під будівлею Верховної Ради почалися заворушення. Згодом емоції вщухли.

Керівник Нацполіціі України Сергій Князєв на брифінгу заявив, що поліція продовжить забезпечувати безпеку під час проведення масових заходів і безперешкодну роботу Верховної Ради. Вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів.

Читайте також: "Прийшли винести козла". Як минув перший день протестів біля Ради"

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціямітингиВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
Усі новини...
Реклама: