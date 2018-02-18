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Часть сторонников Саакашвили пошла под ВР из-за "штурма"

Воскресенье, 18 февраля 2018, 14:02
Часть сторонников Саакашвили пошла под ВР из-за штурма

Часть участников "Марша за будущее" с Михайловской площади на призывы лидеров со сцены отправилась к палаточному городку под Верховной Радой.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды", организаторы марша заявили, что якобы под зданием парламента идет штурм палаточного городка.

Однако информация о штурме не подтвердилась.

Как оказалось, правоохранители без конфликтов унесли более 20 щитов, которые были отобраны у Нацгвардии в прошлом году.

 
Все фото Эльдара Сарахмана, УП

В настоящее время перед Верховной Радой находятся до тысячи человек. Некоторые из них бросают снежками в правоохранителей и выкрикивают нецензурные слова.

 
 

В ходе споров состоялось несколько незначительных потасовок с Нацгвардией.

 

Верховная Рада оцеплена со всех сторон в несколько рядов представителями Нацгвардии.

Позже нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев в эфире телеканала NewsOne назвал провокацией намерения штурмовать палаточный городок под стенами ВР, пишет Интерфакс-Украина

"Был мирный митинг людей, которые собрались в парке Шевченко, потом встретились на Михайловской площади. И в это время полицейские начальники дали приказ зайти в наш лагерь на Грушевского, палаточный городок "Руха "Визволення", воспользовавшись тем, что большинство наших активистов были на мирном собрании на Михайловской площади, полиция ворвалась в лагерь на Грушевского", - сообщил он. 

"Мы дали людям информацию, что надо идти защищать лагерь, но после того, как сюда пришли люди, любые попытки давления со стороны полиции прекратились", - добавил Соболев. Он отметил, что приказ штурмовать палаточный городок "мог спровоцировать кровопролитие".

"Это классическая провокация, чтобы столкнуть людей", - заявил нардеп. 

 
 

Как сообщалось, 17 октября 2017 года митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардейцев щиты, которые были спрятаны за автобусом.

Нацполиция открыла уголовное производство по факту ограбления нацгвардейцев.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: акцииКиевВерховная Рада
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