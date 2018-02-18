ОІ-2018: Норвегія очолила медальний залік, Україна обійшла ОАР

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Неділя, 18 лютого 2018, 15:24

18 лютого команда Норвегії очолила медальний залік зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

В активі норвежців 26 медалей, 9 з яких "золоті", 9 "срібних" та 8 "бронзових".

На другий рядок рейтингу опустилася збірна Німеччини, у якої 18 медалей (9-5-4), третіми йдуть атлети з Нідерландів - 13 (6-5-2).

Українська команда, завдячуючи "золоту" у фрістайлі Олександра Абраменка, піднялася відразу на 17 місце медального заліку і ділить цю позицію з командою з Польщі, обійшовши атлетів з Росії - ОАР - які посідають зараз 20 місце.

Окрім Абраменка у цей день у фіналі у гігантському слаломі в гірських лижах змагався й Іван Ковбаснюк, в якого 57-й результат.

Варто зазначити, що у допінг-пробі російського керлінгіста Александра Крушельницького виявлено мельдоній. Пробу було здано 18 лютого.

 

19 лютого у Пхьончхані буде розіграно три комплекти медалей.

Микола Аврамчук для УП

Теми: Олімпіада спорт
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