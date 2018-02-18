Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОИ-2018: Норвегия возглавила медальный зачет, Украина обошла ОАР

Воскресенье, 18 февраля 2018, 14:24
ОИ-2018: Норвегия возглавила медальный зачет, Украина обошла ОАР

18 февраля команда Норвегии возглавила медальный зачет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 

В активе норвежцев 26 медалей, 9 из которых "золотые", 9 "серебряных" и 8 "бронзовых".

На вторую строчку рейтинга опустилась сборная Германии, у которой 18 медалей (9-5-4), третьими идут спортсмены из Нидерландов - 13 (6-5-2).

Украинская команда, благодаря "золоту" во фристайле Александра Абраменко, поднялась сразу на 17 место медального зачета и делит эту позицию с командой из Польши, обойдя атлетов из России - ОАР -  которые занимают сейчас 20 место. 

Кроме Абраменко в этот день в финале в гигантском слаломе в горных лыжах соревновался и Иван Ковбаснюк, у которого 57-й результат.

Стоит отметить, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Проба была сдана 18 февраля.

 

19 февраля в Пхенчхане будет разыграно три комплекта медалей.

Николай Аврамчук для УП

Темы: Олимпиадаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Олимпиада
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Глава МОК хочет, чтобы россияне и белорусы приняли участие в Олимпиаде
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: