ОИ-2018: Норвегия возглавила медальный зачет, Украина обошла ОАР

18 февраля команда Норвегии возглавила медальный зачет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

В активе норвежцев 26 медалей, 9 из которых "золотые", 9 "серебряных" и 8 "бронзовых".

На вторую строчку рейтинга опустилась сборная Германии, у которой 18 медалей (9-5-4), третьими идут спортсмены из Нидерландов - 13 (6-5-2).

Украинская команда, благодаря "золоту" во фристайле Александра Абраменко, поднялась сразу на 17 место медального зачета и делит эту позицию с командой из Польши, обойдя атлетов из России - ОАР - которые занимают сейчас 20 место.

Кроме Абраменко в этот день в финале в гигантском слаломе в горных лыжах соревновался и Иван Ковбаснюк, у которого 57-й результат.

Стоит отметить, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Проба была сдана 18 февраля.

19 февраля в Пхенчхане будет разыграно три комплекта медалей.

Николай Аврамчук для УП