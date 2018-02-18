На Донеччині затримали жінку, що входила до "Оплоту" бойовиків

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Неділя, 18 лютого 2018, 17:03

На КПВВ "Новотроїцьке" затримали жінку, яка прибула з окупованого Донецька та входила до підрозділу бойовиків ОРДЛО "Оплот".

Як повідомили у Держприкордонслужбі України, громадянка України 1989 р.н. входила до складу незаконних воєнізованих формувань "ДНР".

У діях громадянки вбачаються ознаки складу правопорушення ККУ за ч.1 ст. 260 (створення непередбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності).

 

"У серпні 2014 року вона вступила до підрозділу "Оплот", де мала нібито отримати посаду помічника кухаря, однак в подальшому, за порадою чоловіка, відмовилась проходити службу в НЗФ. Наразі затриману передано співробітникам Нацполіції, встановлюється, ким насправді вона була, перебуваючи у складі бандформувань", - повідомили у ДПСУ. 

Українська правда
Теми: Донецька область Донбас ОРДЛО
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