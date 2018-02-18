Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донетчине задержали женщину, которая входила в "Оплот" боевиков

Воскресенье, 18 февраля 2018, 16:03

На КПВВ "Новотроицкое" задержали женщину, которая прибыла из оккупированного Донецка и входила в подразделение боевиков ОРДЛО "Оплот".

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, гражданка Украины 1989 г.р. входила в состав незаконных военизированных формирований "ДНР".

В действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

 

"В августе 2014 году она поступила в подразделения "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ. Задержанная  передана сотрудникам Нацполиции, устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирований", - сообщили в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьДонбассОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Донецкая область
Россияне собрали на лимано-купянском направлении более 100 тысяч солдат – Череватый
Из освобожденных в июне сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех жителей
Россияне убили еще одного человека в Нескучном
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: