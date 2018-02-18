На Донетчине задержали женщину, которая входила в "Оплот" боевиков

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 17:03

На КПВВ "Новотроицкое" задержали женщину, которая прибыла из оккупированного Донецка и входила в подразделение боевиков ОРДЛО "Оплот".

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, гражданка Украины 1989 г.р. входила в состав незаконных военизированных формирований "ДНР".

В действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

 

"В августе 2014 году она поступила в подразделения "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НВФ. Задержанная  передана сотрудникам Нацполиции, устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирований", - сообщили в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: Донецкая область Донбасс ОРДЛО
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