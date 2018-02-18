Українців не було на борту літака, що розбився в Ірані

Українців не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані в неділю.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України в Twitter.

"За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані", - зазначили в МЗС.

За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) February 18, 2018

Як повідомлялося, у неділю зранку в центральному Ірані розбився літак ATR-72, що належить місцевій авіакомпанії Aseman Airlines.

На борту перебувало 60 пасажирів, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.