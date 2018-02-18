Українців не було на борту літака, що розбився в Ірані
Неділя, 18 лютого 2018, 17:29
Українців не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані в неділю.
Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України в Twitter.
"За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані", - зазначили в МЗС.
За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) February 18, 2018
Як повідомлялося, у неділю зранку в центральному Ірані розбився літак ATR-72, що належить місцевій авіакомпанії Aseman Airlines.
На борту перебувало 60 пасажирів, в тому числі одна дитина, і 6 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Українська правда