Украинцев не было на борту разбившегося в Иране самолета

Украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране в воскресенье.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране", - отметили в МИД.

За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) February 18, 2018

Как сообщалось, в воскресенье утром в центральном Иране разбился самолет ATR-72, принадлежащий местной авиакомпании Aseman Airlines.

На борту находились 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли.