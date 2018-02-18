Украинцев не было на борту разбившегося в Иране самолета
Воскресенье, 18 февраля 2018, 17:29
Украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране в воскресенье.
Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране", - отметили в МИД.
За попередньою інформацією консула, громадян України не було на борту літака, що зазнав катастрофи в Ірані.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) February 18, 2018
Как сообщалось, в воскресенье утром в центральном Иране разбился самолет ATR-72, принадлежащий местной авиакомпании Aseman Airlines.
На борту находились 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Украинская правда