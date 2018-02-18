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Украинцев не было на борту разбившегося в Иране самолета

Воскресенье, 18 февраля 2018, 17:29

Украинцев не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране в воскресенье.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране", - отметили в МИД.

Как сообщалось, в воскресенье утром в центральном Иране разбился самолет ATR-72, принадлежащий местной авиакомпании Aseman Airlines.

На борту находились 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Украинская правда

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Темы: ИранМИД
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