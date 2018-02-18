Лукашенко каже, що "Мінськ" залишиться у Білорусі: Трамп цього питання не підіймав

Мінськ залишиться переговорним майданчиком з врегулювання конфлікту в Україні і проведення зустрічей "мінських" груп.

Про це 18 лютого заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише "Белта".

Він висловив упевненість, що питання про перенесення переговорів щодо України не обговорювалося на зустрічі президентів США і Казахстану.

"Не те, що не вірю, я знаю, що це питання Трамп не підіймав. ... Ніяких там обговорень не було, зустріч була коротка, не до цього було. Ви знаєте її результати: нібито кредити на $7,5 млрд підписано, за напрямками - вуглеводні та інші ресурси. Це було головне", - заявив Лукашенко.

"Я знаю, що нікуди ця площадка (Мінськ. - ред.) не дінеться. Невже європейські проблеми хтось поїде в Азію вирішувати?", - зазначив Лукашенко і додав, що такої ж думки дотримуються і в Німеччині.

Разом з тим він підкреслив, що, якщо буде домовленість про перенесення переговорів в інші столиці, білоруська сторона не буде цьому опиратися.

"Білоруська сторона погодилася на цю місію, оскільки сама зацікавлена ​​у якнайшвидшому вирішенні конфлікту. ... Ми свою роль вже, відверто кажучи, зіграли. Які б не були мінські угоди, війну зупинили", - додав Лукашенко, визнавши разом з тим, що люди у зоні конфлікту гинуть і досі.

Також Лукашенко повідомив, що у Білорусь за час конфлікту на Донбасі "лише за офіційними даними прибули близько 160 тис. українців", а після загострення ситуації в Україні у Білорусь хлинув потік зброї.

Як відомо, про нібито пропозицію Трампа перенести переговори по Донбасу з Мінська в інше місце повідомив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

"Ми говорили про те, що "Мінськ-1" застопорився, у глухому куті, потрібен "Мінськ-2". Він (Дональд Трамп – ред.) говорить: "Давай в іншому місці проведемо. Я кажу: "Давайте", - розповів Назарбаєв.

У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі реальної альтернативи мінському майданчику наразі не існує.