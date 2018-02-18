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Лукашенко заявил, что "Минск" останется в Беларуси: Трамп этот вопрос не поднимал

Воскресенье, 18 февраля 2018, 17:34
Лукашенко заявил, что Минск останется в Беларуси: Трамп этот вопрос не поднимал

Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Украине и проведению встреч "минских" групп.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет "Белта". 

Он выразил уверенность, что вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался на встрече президентов США и Казахстана.

"Не то, что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. ... Никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $7,5 млрд подписаны, по направлениям  углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное", - заявил Лукашенко. 

"Я знаю, что никуда эта площадка (Минск. - ред.) не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?" - отметил Лукашенко и добавил, что такого же мнения придерживаются и в Германии. 

Вместе с тем он подчеркнул, что, если будут достигнуты договоренности о переносе переговоров в другие столицы, белорусская сторона не будет этому противиться.

"Белорусская сторона согласилась на эту миссию, поскольку сама заинтересована в скорейшем разрешении конфликта. ... Мы свою роль уже, откровенно говоря, сыграли. Какие бы ни были минские соглашения, войну остановили", - добавил  Лукашенко, признав вместе с тем, что люди в зоне конфликта гибнут до сих пор.

Также Лукашенко сообщил, что в Беларусь за время конфликта на Донбассе "только по официальным данным прибыло около 160 тыс. украинцев", а после обострения ситуации в Украине в Беларусь хлынул поток оружия.

Как известно, о якобы предложении Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп - ред.) говорит: "Давай в другом месте проведем. Я говорю: "Давайте", - рассказал Назарбаев.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе реальной альтернативы минской площадке пока не существует.

Темы: Минские соглашенияДонбассСШАБеларусь
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