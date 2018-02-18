Поліція перевірить, хто трощив росбанки. За погроми може відповісти організатор

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Неділя, 18 лютого 2018, 19:50

У Києві поліція проводить дослідчу перевірку за фактом подій на Подолі, де представники націоналістичних організацій провели акцію та пошкодили будівлю банку, Російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінустанови.

Про це 18 лютого повідомили у столичному главку Нацполіції. 

"Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію... У місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку. Також працювали групи документування, які фіксували осіб, котрі закликали до протиправних дій та безпосередньо дії правопорушників", - повідомили у поліції. 

Постраждалих та затриманих немає за підсумком акції немає. Факт події зареєстровано.

У свою чергу  речниця Нацполіції м.Києва Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила, що у разі, якщо згадані дії будуть кваліфіковані за ст. 296, буде заява потерпілої сторони та слідчі вбачатимуть у цих діях склад іншого кримінального правопорушення, які не є справою приватного звинувачення, такі кримінальні провадження будуть розпочинатися автоматично.

"Нести відповідальність - при наявності заяви представників установ – буде людина, яка є організатором цієї акції. Під організатором мається на увазі той, хто подавав заявку на проведення події до КМДА", - зазначила Блищик. 

Як відомо, 18 лютого учасники акції "Смерть Росії", яку організував добровольчий рух ОУН Миколи Коханівського, прийшли до російського "Сбєрбанку" та будівлі Росспівробітництва та потрощили там вікна. 

В управлінні поліції Києва заявили, що заяв від установ, щодо яких було вчинено неправомірні дії, поки не надходило, кримінальні провадження не відкривалися.

Українська правда
Теми: націоналісти акції поліція Київ
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