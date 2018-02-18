Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція перевірить, хто трощив росбанки. За погроми може відповісти організатор

Неділя, 18 лютого 2018, 18:50

У Києві поліція проводить дослідчу перевірку за фактом подій на Подолі, де представники націоналістичних організацій провели акцію та пошкодили будівлю банку, Російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінустанови.

Про це 18 лютого повідомили у столичному главку Нацполіції. 

"Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію... У місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку. Також працювали групи документування, які фіксували осіб, котрі закликали до протиправних дій та безпосередньо дії правопорушників", - повідомили у поліції. 

Постраждалих та затриманих немає за підсумком акції немає. Факт події зареєстровано.

У свою чергу  речниця Нацполіції м.Києва Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила, що у разі, якщо згадані дії будуть кваліфіковані за ст. 296, буде заява потерпілої сторони та слідчі вбачатимуть у цих діях склад іншого кримінального правопорушення, які не є справою приватного звинувачення, такі кримінальні провадження будуть розпочинатися автоматично.

"Нести відповідальність - при наявності заяви представників установ – буде людина, яка є організатором цієї акції. Під організатором мається на увазі той, хто подавав заявку на проведення події до КМДА", - зазначила Блищик. 

Як відомо, 18 лютого учасники акції "Смерть Росії", яку організував добровольчий рух ОУН Миколи Коханівського, прийшли до російського "Сбєрбанку" та будівлі Росспівробітництва та потрощили там вікна. 

В управлінні поліції Києва заявили, що заяв від установ, щодо яких було вчинено неправомірні дії, поки не надходило, кримінальні провадження не відкривалися.

Українська правда
Теми: націоналістиакціїполіціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
націоналісти
В окупованому Криму планують "націоналізувати" майно матері Гетманцева
Кремль неспроможний задовольнити вимоги ультранаціоналістів щодо війни з Україною – ISW
Підприємства олігархів перейшли до Міноборони: як "Укрнафта" і "Мотор січ" стали державними
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: