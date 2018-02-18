У Києві представники ОУН Коханівського влаштували "Смерть Росії"

Учасники акції "Смерть Росії", яку організовано добровольчим рухом ОУН Миколи Коханівського, прийшли до російського "Сбєрбанку" та будівлі Росспівробітництва на Подолі і потрощили там вікна.

В цей час біля будівлі Сбєрбанку була присутня поліція, однак правоохоронці не втручалися у дії націоналістів та не перешкоджали їм.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, після цього учасники акції рушили до вул. Борисоглібської, де розміщується "Росспівробітництво", і також закидали будівлю камінням і яйцями. На будівлі представники ОУН написали "Смерть Росії".

Співробітники Нацгвардії і поліції у ситуацію також не втручалися.

Втім, коли колона учасників акції рушила до "Альфа Банку" на вул. Сагайдачного, правохоронці вишикувалися у колону вздовж стіни будівлі, аби завадити ОУНівцям пошкодити будинок.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, наразі поліція присутня біля двох будівель - "Сбєрбанку" та Росспівробітництва - та фіксує пошкодження та бруківку, за допомогою якої і було потрощено вікна.

Жодного затриманого серед націоналістів за підсумком акції немає. Колона учасників пройшла по вул. Сагайдачного до Володимирського узвозу і далі на Хрещатик.

Представниця Росспівробітництва Елеонора Мітрофанова заявила у коментарі "Інтерфаксу", що будівля представництва Росспівробітництва внаслідок нападу націоналістів "зазнала значної шкоди".

"Близько 70 людей пішли на наш офіс, завдано досить серйозного збитку ... У будівлі розбито вікна, воно облито фарбою. Люди не постраждали. Поліція жодних активних дій не чинила", - заявила Мітрофанова.

Вона додала, що необхідні дії у зв'язку з інцидентом вже "було зроблено по лінії російського МЗС".

В управлінні поліції Києва заявили, що заяв від установ, щодо яких було вчинено неправомірні дії, наразі не надходило, кримінальні провадження не відкривалися. Правоохоронці встановлюють особи активних учасників і підбурювачів погромів, затриманих немає, пише "Інтерфакс-Україна".



усі фото - ельдар Сарахман, уп

Як відомо, напередодні активісти націоналістичних організацій увірвалися до будівлі представництва "Росспівробітництва", Російського центру науки і культури в Києві на вулиці Борисоглібській, 2. Там вони розтоптали, а потім спалили російський прапор, а також залишили написи на стінах.

Керівник РЦНК представництва "Росспівробітництва" у Києві Костянтин Воробйов заявив, що звернувся до поліції через нанесений матеріальний збиток українськими радикалами.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що російська сторона має намір найближчим часом направити звернення до ОБСЄ в зв'язку з погромом російської культурної місії в Києві.