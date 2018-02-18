Полиция проверит, кто громил росбанки в Киеве. За погромы может ответить организатор

В Киеве полиция проводит доследственную проверку по факту событий на Подоле, где представители националистических организаций провели акцию и повредили здание банка, Российского центра науки и культуры и пытались повредить фасад еще одного финучреждения.

Об этом 18 февраля сообщили в столичном главке Нацполиции.

"Участники добровольческого движения ОУН провели акцию ... В месте проведения акции находились группы коммуникации, которые проводили разъяснительную работу о последствиях нарушения правопорядка. Также работали группы документирования, которые фиксировали лиц, призывавших к противоправным действиям и непосредственно действия правонарушителей", - сообщили в полиции.

Пострадавших и задержанных по итогам акции нет. Факт происшествия зарегистрирован.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина" заявила, что в случае, если упомянутые действия будут квалифицированы по ст. 296, будет заявление потерпевшей стороны и следователи будут усматривать в указанных действиях состав другого уголовного преступления, которое не является делом частного обвинения, такие уголовные производства будут открываться автоматически.

"Нести ответственность - при наличии заявления представителей учреждений - будет человек, который является организатором этой акции. Под организатором имеется в виду тот, кто подавал заявку на проведение мероприятия в КГГА", - отметила Блищик.

Как известно, 18 февраля участники акции "Смерть России", организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российскому "Сбербанку" и зданию "Россотрудничества" на Подоле и разбили там окна.