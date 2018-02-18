Гройсман пообіцяв у 2018-му стабільні ціни, які "не можна регулювати"

У 2018-му році ціни будуть більш стабільними, ніж у 2017-му, але контролю цін не має бути.

Про це Гройсман заявив 18 лютого в ефірі телеканалу "Україна".

"Ми провели ряд змін, які дали змогу почати підвищувати реальні доходи населення за рахунок зростання економіки. Це треба продовжувати і далі. Я точно знаю, що у 18-му році ціни будуть більш стабільними, ніж у 2017-му", - заявив він.

Гройсман додав, що номінальна зарплата в Україні зросла на 37%, а реальна - на 19%. У 2018 році середня зарплата, на його думку, буде дорівнювати 10 тис. гривень.

"Якщо ми подивимось на контроль цін, як їх можна регулювати? Це все балачки. Будь-яка регуляція призводить до дефіциту товарів і подальшого зростання цін. Я обираю інший шлях", - зазначив Гройсман і додав, що найбільше зростання ціни у 2017 році відбулося на ринку м'ясо-молочної продукції .

"Через різні причини. У цьому році ми починаємо відновлювати поголів'я тварин ... Наситимо ринок м'ясом, молоком, і ціни будуть більш стабільними", - підсумував Гройсман.