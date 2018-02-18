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Гройсман пообещал в 2018-м стабильные цены, которые "нельзя регулировать"

Воскресенье, 18 февраля 2018, 22:03

В 2018 году цены будут более стабильными, чем в 2017-м, но контроля цен быть не должно. 

Об этом Гройсман заявил 18 февраля в эфире телеканала "Украина".

"Мы провели ряд изменений, которые позволили начать повышать реальные доходы населения за счет роста экономики. Это надо продолжаться и дальше. Я точно знаю, что в 18-м году цены будут более стабильными, чем в 2017-м", - заявил он.

Гройсман добавил, что номинальная зарплата в Украине в прошлом году выросла на 37%, а реальная - на 19%. В 2018 году, по его мнению, средняя зарплата будет составлять 10 тыс. гривен.

"Если мы посмотрим на контроль цен, как их можно регулировать? Это все болтовня. Любая регуляция приводит к дефициту товаров и дальнейшему росту цен. Я выбираю другой путь", - отметил Гройсман и добавил, что наибольший рост цен в 2017 году произошел на рынке мясо-молочной продукции.

"По разным причинам. В этом году мы начинаем восстанавливать поголовье скота... насытим рынок мясом, молоком, и цены будут более стабильными", - подытожил Гройсман.

Темы: Гройсманзарплатыэкономика
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