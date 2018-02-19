Прокуратура програла дружині Піскуна 7 га під Києвом

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Понеділок, 19 лютого 2018, 09:32

Суд відмовився витребувати 6,93 га у с. Дмитрівка на Київщині, які опинилися у власності Світлани Піскун, через сплив строку позовної давності.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову Апеляційного суду Київської області від 6 лютого.

Відзначається, що у 2009 році семеро громадян – Аршаниця М.О., Гринь А.М., Ланько А.Ф., Гринь М.М., Лабур О.А., Немченко Н.І. та Ланько В.М. – отримали державні акти на право власності на лісові ділянки, які були переведені до земель сільськогосподарського призначення.

31 липня 2014 року суд частково задовольнив позов заступника прокурора Київської області і визнав незаконними та скасував розпорядження голови Київської ОДА від березня-травня 2009 року. Також суд визнав недійсними держакти на право власності на ділянки, отримані на підставі цих розпоряджень.

Однак при цьому суд відмовився витребувати ці ділянки на користь держави у зв’язку з недоведеністю, що відповідачі володіють цією землею. 

 
Фото "наших грошей"

Як з'ясувалося, доки тривав судовий розгляд, 8 липня 2014 року вказані вище семеро громадян відчужили земельні ділянки на користь Севастьяна Сільчука, який у той же день подарував їх своїй доньці – Світлані Піскун, дружині колишнього тричі генпрокурора Святослава Піскуна (2002-2003, 2004-2005, 2007).

Після цього прокурор Києво-Святошинського району звернувся до суду з вимогою витребувати ділянки з незаконного володіння Світлани Піскун.

Однак, суди трьох інстанцій відмовили у задоволенні цього позову з підстав пропуску строку звернення до суду.

Верховний Суд у липні 2017 року ці рішення скасував і відправив справу на новий розгляд.

Але у листопаді 2017 року суд першої інстанції знову відмовив з тієї ж причини – минув строк позовної давності.

Апеляційний суд 6 лютого цього року залишив це рішення без змін. 

 
Фото "наших грошей"

"Наші гроші" відзначають, що тесть Піскуна Севастян Сільчук є членом кооперативу "Чехово" поблизу Фороса у Криму разом із сім’єю колишнього прем’єра-втікача Миколи Азарова. Трохи далі від цього кооперативу розташований ще один масив особняків, серед яких є дача Святослава Піскуна.

У Дмитрівці розташоване так зване "прокурорське містечко", де є маєтки Сергія Арбузова, колишнього заступника генпрокурора Євгена Блажівського та інших.

Теми: Київська область Піскун земля
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