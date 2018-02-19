Прокуратура проиграла жене Пискуна 7 га под Киевом

Суд отказался истребовать 6,93 га в с. Дмитровка Киевской области, которые оказались в собственности Светланы Пискун, в связи с истечением срока исковой давности.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление Апелляционного суда Киевской области от 6 февраля.

Отмечается, что в 2009 году семь граждан – Аршаниця Н.А., Гринь А. М., Ланько А.Ф., Гринь Н.Н., Лабур А.А., Немченко Н.И. и Ланько В.М. – получили государственные акты на право собственности на лесные участки, которые были переведены в земли сельскохозяйственного назначения.

31 июля 2014 года суд частично удовлетворил иск заместителя прокурора Киевской области – признал незаконными и отменил распоряжения председателя Киевской ОГА с марта-мая 2009 года. Также суд признал недействительными госакты на право собственности на участки, полученные на основании этих предписаний.

Фото "наших грошей"

Однако при этом суд отказался истребовать эти участки в пользу государства в связи с недоказанностью, что ответчики владеют этой землей.

Как выяснилось, пока длилось судебное разбирательство, 8 июля 2014 года вышеперечисленные семь граждан отчудили земельные участки в пользу Севастьяна Сильчука, который в тот же день подарил их своей дочери – Светлане Пискун, жене бывшего трижды генпрокурора Святослава Пискуна (2002-2003, 2004-2005, 2007).

После этого прокурор Киево-Святошинского района обратился в суд с требованием вытребовать участки из незаконного владения Светланы Пискун.

Однако суды трех инстанций отказали в удовлетворении этого иска на основании истечения срока обращения в суд.

Верховный Суд в июле 2017 года эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

Но в ноябре 2017 года суд первой инстанции вновь отказал по той же причине – истек срок исковой давности.

Апелляционный суд 6 февраля этого года оставил это решение без изменений.

фото "наших грошей"

"Наші гроші" отмечают, что тесть Пискуна Севастьян Сильчук является членом кооператива "Чехово" вблизи Фороса в Крыму вместе с семьей бывшего премьера-беглеца Николая Азарова. Немного дальше от этого кооператива расположен еще один массив особняков, среди которых есть дача Святослава Пискуна.

В Дмитровке расположен так называемый "прокурорский городок", где есть имения Сергея Арбузова, бывшего заместителя генпрокурора Евгения Блаживского и других.