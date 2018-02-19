Сотні побитих у часи Майдану журналістів досі жертви безкарності – НСЖУ

Журналісти, які постраждали у часи Євромайдану, наголошують на тому, що напади на них не розслідувано, а винних не покарано.

Відповідну заяву оприлюднила 19 лютого Національна спілка журналістів України, повідомляє "Радіо Свобода".

В НСЖУ констатують, що з листопада 2013 року до лютого 2014 року трапився 271 такий інцидент – але й на четверту річницю найбільших жертв у часи Революції гідності відсутні прецеденти покарання за жорстокі побиття журналістів.

"Показові справи, якими звітувала Генпрокуратура та Адміністрація президента, розсипаються, а свідчення постраждалих журналістів ігноруються", – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Маємо ганебні вироки причетному до вбивства В’ячеслава Веремія (Юрію) Крисіну, виправдання міліціонерів, що жорстоко побили черкаського фотокора Ігоря Єфімова, та нові обіцянки про пріоритетність майданівських "справ честі", – наголосив він.

У НСЖУ звертають увагу на те, що рік тому було підготовлено спеціальний звіт "Жертви безкарності", присвячений журналістам, які постраждали на Майдані та у регіонах під час виконання професійного обов’язку.

Та жоден із понад 20 журналістів, чиї детальні історії були оприлюднені у звіті, не відзначає зрушень у розслідуванні справ.

За даними аналітичного звіту НСЖУ, за час Революції гідності найбільше нападів, крім Києва, було у Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та в Криму.

Крім того, за цей період зафіксовано 14 нападів на редакції медіа, 9 арештів та затримань, 31 випадок погроз працівникам медіа фізичною розправою.