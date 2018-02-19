Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотні побитих у часи Майдану журналістів досі жертви безкарності – НСЖУ

Понеділок, 19 лютого 2018, 09:56

Журналісти, які постраждали у часи Євромайдану, наголошують на тому, що напади на них не розслідувано, а винних не покарано.

Відповідну заяву оприлюднила 19 лютого Національна спілка журналістів України, повідомляє "Радіо Свобода".

В НСЖУ констатують, що з листопада 2013 року до лютого 2014 року трапився 271 такий інцидент – але й на четверту річницю найбільших жертв у часи Революції гідності відсутні прецеденти покарання за жорстокі побиття журналістів.

"Показові справи, якими звітувала Генпрокуратура та Адміністрація президента, розсипаються, а свідчення постраждалих журналістів ігноруються", – заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Маємо ганебні вироки причетному до вбивства В’ячеслава Веремія (Юрію) Крисіну, виправдання міліціонерів, що жорстоко побили черкаського фотокора Ігоря Єфімова, та нові обіцянки про пріоритетність майданівських "справ честі", – наголосив він.

У НСЖУ звертають увагу на те, що рік тому було підготовлено спеціальний звіт "Жертви безкарності", присвячений журналістам, які постраждали на Майдані та у регіонах під час виконання професійного обов’язку.

Та жоден із понад 20 журналістів, чиї детальні історії були оприлюднені у звіті, не відзначає зрушень у розслідуванні справ.

 

За даними аналітичного звіту НСЖУ, за час Революції гідності найбільше нападів, крім Києва, було у Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та в Криму.

Крім того, за цей період зафіксовано 14 нападів на редакції медіа, 9 арештів та затримань, 31 випадок погроз працівникам медіа фізичною розправою.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданЗМІмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
На MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом атаку відбили
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
Усі новини...
Реклама: