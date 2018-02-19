Сотни побитых во время Майдана журналистов до сих пор жертвы безнаказанности – НСЖУ

Журналисты, которые пострадали во времена Евромайдана, отмечают, что нападения на них не расследованы, а виновные не наказаны.



Соответствующее заявление обнародовал 19 февраля Национальный союз журналистов Украины, сообщает "Радио Свобода".



В НСЖУ констатируют, что с ноября 2013 года по февраль 2014 года произошел 271 такой инцидент – но и на четвертую годовщину крупнейших жертв во времена Революции достоинства отсутствуют прецеденты наказания за жестокие избиения журналистов.



"Показательные дела, которыми отчитывалась Генпрокуратура и Администрация президента, рассыпаются, а показания пострадавших журналистов игнорируются", – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.



"Есть позорные приговоры причастному к убийству Вячеслава Веремия (Юрию) Крысину, оправдание милиционеров, жестоко избивших черкасского фотокора Игоря Ефимова, и новые обещания о приоритетности майдановских "дел чести", – подчеркнул он.

В НСЖУ обращают внимание на то, что год назад был подготовлен специальный отчет "Жертвы безнаказанности", посвященный журналистам, пострадавшим на Майдане и в регионах при исполнении профессионального долга.



И ни один из более чем 20 журналистов, чьи подробные истории были обнародованы в отчете, не отметил подвижек в расследовании дел.



По данным аналитического отчета НСЖУ, за время Революции достоинства больше всего нападений, кроме Киева, было в Харькове, Черкассах, Днепре, Запорожье, Одессе и в Крыму.

Кроме того, за этот период зафиксировано 14 нападений на редакции СМИ, 9 арестов и задержаний, 31 случай угроз работникам медиа физической расправой.