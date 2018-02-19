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Сотни побитых во время Майдана журналистов до сих пор жертвы безнаказанности – НСЖУ

Понедельник, 19 февраля 2018, 09:56

Журналисты, которые пострадали во времена Евромайдана, отмечают, что нападения на них не расследованы, а виновные не наказаны.

Соответствующее заявление обнародовал 19 февраля Национальный союз журналистов Украины, сообщает "Радио Свобода".

В НСЖУ констатируют, что с ноября 2013 года по февраль 2014 года произошел 271 такой инцидент – но и на четвертую годовщину крупнейших жертв во времена Революции достоинства отсутствуют прецеденты наказания за жестокие избиения журналистов.

"Показательные дела, которыми отчитывалась Генпрокуратура и Администрация президента, рассыпаются, а показания пострадавших журналистов игнорируются", – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Есть позорные приговоры причастному к убийству Вячеслава Веремия (Юрию) Крысину, оправдание милиционеров, жестоко избивших черкасского фотокора Игоря Ефимова, и новые обещания о приоритетности майдановских "дел чести", – подчеркнул он.

В НСЖУ обращают внимание на то, что год назад был подготовлен специальный отчет "Жертвы безнаказанности", посвященный журналистам, пострадавшим на Майдане и в регионах при исполнении профессионального долга.

И ни один из более чем 20 журналистов, чьи подробные истории были обнародованы в отчете, не отметил подвижек в расследовании дел.

По данным аналитического отчета НСЖУ, за время Революции достоинства больше всего нападений, кроме Киева, было в Харькове, Черкассах, Днепре, Запорожье, Одессе и в Крыму.

 

Кроме того, за этот период зафиксировано 14 нападений на редакции СМИ, 9 арестов и задержаний, 31 случай угроз работникам медиа физической расправой.

Темы: МайданСМИмедиа
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