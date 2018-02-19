Аваков хоче забрати від судів поліцейських і нацгвардійців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує припинити охорону судів силами Національної поліції та Національної гвардії.



Про це він написав у Facebook, коментуючи рішення Шевченківського райсуду Києва відпустити на свободу людину, яка завдала вогнепального поранення поліцейському під судом під час засідання щодо запобіжного заходу одеському меру Геннадію Трухановому.



На думку Авакова, суд "по суті схвалив стрілянину в поліцейського, вважаючи це не тяжким злочином".



Голова МВС вимагає від Вищої ради правосуддя негайної реакції на такі дії судді, а від прокуратури та Апеляційного суду – негайного справедливого рішення за фактом вогнепального поранення поліцейському.

"З ранку звернувся до прем'єр-міністра з проханням скликання позачергового засідання Кабміну. ​​Я не бачу, як в таких умовах поліцейські і гвардійські сили можуть виконувати невластиву для себе функцію охорони судів", – повідомив Аваков.



"Відповідно до ст.160 закону про судоустрій і статус суддів, відповідна охорона судів має вестися створеною спеціальною службою судової охорони. Створення цієї служби котрий рік саботується працівниками Державної судової адміністрації. Виділені державним бюджетом кошти незрозуміло як витрачаються", – написав він.



Аваков повідомив, що через "саботаж суддів і судової адміністрації" він буде вносити проект постанови Кабміну про припинення функцій охорони судових установ з боку Нацполіціі і Нацгвардії.



"Нехай тепер охороняють себе самі, якщо в перехідному періоді вважають вогнепальне поранення поліцейського дрібною провиною!", – обурився він.

Речник МВС Артем Шевченко також додав, що створення спеціальної служби судової охорони "неприпустимо затягнулося":

"Спочатку Державна судова адміністрація України взяла людину на керівника цієї структури, потім людина ця відмовилася, зараз наново процес запускають".

"За нашими оцінками, якщо все піде швидко, спеціальна служба судової охорони буде створена і почне працювати не раніше другої половини цього року. А до цього судді охоронятимуть себе самі?", – заявив він.

"МВС України ці бійки у судах остогидли – ми не хочемо і не будемо підставляти своїх людей, коли потім судді приймають такі ганебні рішення про нападників на поліцейських. І взагалі у НАБУ є свій спецпідрозділ у коштовних шкарпетках – хай вони самі своїх клієнтів, як Труханова, конвоюють у суд і той суд потім охороняють", – обурився Шевченко.