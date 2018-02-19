Суд відпустив стрілка, який поранив поліцейського під судом над Трухановим

Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського під час зіткнень під Солом'янським судом де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомив міністр Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"Суддя Шевченківського суду відпустив з-під арешту людину, яка завдала вогнепальне поранення поліцейському, в той час, коли він охороняв суд від вторгнення туди радикалів", - написав Аваков.

"Суд по суті схвалив стрілянину в поліцейського, вважаючи це не тяжким злочином. Це потворне рішення, зобов'язує мене, як міністра, під керівництвом якого знаходиться Національна поліція і Нацгвардія, вжити адекватних заходів реагування", - заявив він.

Аваков зажадав, щоб Вища рада правосуддя негайно відреагувала на дії судді, який ухвалив рішення відпустити того, хто стріляв у поліцейського.

А також, щоб прокуратура і апеляційний суд винести "справедливе рішення" за фактом нанесення вогнепального поранення поліцейському.

Раніше повідомлялося, що поліція розпочала кримінальне провадження через поранення поліцейського біля Солом’янського райсуду у столиці.

Як відомо, в четвер суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відпустивши його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

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Повідомлялося, що 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Також повідомлялося, що чоловік, який поранив поліцейського, служив у батальоні "Донбас" та отримав зброю у якості нагороди від МВС.

Там зібралися близько 20 представників "Національних дружин".

Раніше координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявив, що в приміщенні суду присутні "тітушки" у чорному.

13 лютого у НАБУ підтвердили оголошення підозри меру Одеси Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна.

На думку слідства, розмір шкоди, завданої державі у результаті злочинної схеми – 185 мільйонів гривень.

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