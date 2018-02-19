Аваков хочет забрать от судов полицейских и нацгвардейцев

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом он написал в Facebook, комментируя решение Шевченковского райсуда Киева отпустить на свободу человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому под судом во время заседания по мере пресечения одесскому мэру Геннадию Труханову.

По мнению Авакова, суд "по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением".

Глава МВД требует от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и Апелляционного суда – немедленного справедливого решения по факту огнестрельного ранения полицейскому.

"С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов", – сообщил Аваков.

"В соответствии со ст.160 закона о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации. Выделенные государственным бюджетом средства непонятно как расходуются", – написал он.

Аваков сообщил, что из-за "саботажа судей и судебной администрации" он будет вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!", – возмутился он.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко также добавил, что создание специальной службы судебной охраны "недопустимо затянулось":

"Сначала Государственная судебная администрация Украины взяла человека на руководителя этой структуры, затем человек этот отказался сейчас заново процесс запускают".

"По нашим оценкам, если все пойдет быстро, специальная служба судебной охраны будет создана и начнет работать не ранее второй половины этого года. А до этого судьи будут охранять себя сами?", – заявил он.

"МВД Украины эти драки в судах осточертели – мы не хотим и не будем подставлять своих людей, когда потом судьи принимают такие позорные решения о напавших на полицейских. И вообще у НАБУ есть свое спецподразделение в дорогих носках – пускай они сами своих клиентов, как Труханова, конвоируют в суд и тот суд потом охраняют", – возмутился Шевченко.