Глава Roshen про фабрику в Липецьку: Нехай краще згниє

10997 переглядів
Понеділок, 19 лютого 2018, 13:18

Гендиректор корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський вважає за краще, щоб Липецька кондитерська фабрика в Росії згнила, якщо її не куплять за ринковою ціною.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Зокрема відповідаючи на запитання, у скільки можна оцінити активи, що залишилися в РФ, Москалевський відповів:

"Я не оцінюю. У скільки б ви оцінили ті активи, які залишилися у вас після революції 1917 року, коли ви самі переїхали в Париж? Скільки вони коштують? (Два роки тому назвалася цифра $ 200 млн). А зараз, я думаю, вони нічого не варті. $200 млн мені за них ніхто в Росії не заплатить, а за менше я нікому не продам.

На запитання, си віддає він перевагу, щоб активи "згнили за принципом так не діставайся ж нікому", Москалевський відповів ствердно.

Як відомо, з 1 квітня 2017 року Липецька фабрика "Roshen" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені.

Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen у Липецьку.

Як відомо, у січні 2016 року власник компанії президент України Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.

За підсумками січня-грудня 2017 року корпорація "Рошен" виплатила 1,592 мільярда гривень податків до бюджету України.

Читайте також: "Директор Rothschild в СНД: Клієнти відмовилися від покупки Roshen через ризики"

***Корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерської продукції в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

Теми: Roshen
powered by lun.ua
По темі
Overtime: головні економічні події дня 16 лютого 2018, 22:25
Головні новини дня – за 60 секунд 16 лютого 2018, 21:16
Overtime: головні економічні події дня 9 лютого 2018, 22:19
Усі новини
Головні новини
Бійка під судом у Києві: Рада правосуддя збирається на термінове засідання
Труханов і його заступник здали паспорти. САП хоче арешту майна
Держстат підрахував, скільки заробляють українці
САП просить суд відсторонити Труханова
Усі новини
історія

Світло й тіні Брестського миру

психологія

10 брехонь, які батьки часто кажуть дітям, самі цього не помічаючи