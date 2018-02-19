Глава Roshen про фабрику в Липецьку: Нехай краще згниє

Гендиректор корпорації Roshen В'ячеслав Москалевський вважає за краще, щоб Липецька кондитерська фабрика в Росії згнила, якщо її не куплять за ринковою ціною.



Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.



Зокрема відповідаючи на запитання, у скільки можна оцінити активи, що залишилися в РФ, Москалевський відповів:



"Я не оцінюю. У скільки б ви оцінили ті активи, які залишилися у вас після революції 1917 року, коли ви самі переїхали в Париж? Скільки вони коштують? (Два роки тому назвалася цифра $ 200 млн). А зараз, я думаю, вони нічого не варті. $200 млн мені за них ніхто в Росії не заплатить, а за менше я нікому не продам.



На запитання, си віддає він перевагу, щоб активи "згнили за принципом так не діставайся ж нікому", Москалевський відповів ствердно.

Як відомо, з 1 квітня 2017 року Липецька фабрика "Roshen" припинила випуск продукції і заявила, що всі співробітники будуть звільнені.

Росіяни заарештували 12 об'єктів нерухомості кондитерської корпорації Roshen у Липецьку.

Як відомо, у січні 2016 року власник компанії президент України Петро Порошенко заявив, що передав свою частку "Рошен" у "сліпий" траст під управлінням іноземного банку.

Президенту корпорації Roshen В'ячеславу Москалевському належить 13% через інвестфонд "Кондитерінвест", ще чотирьом топ-менеджерам - по 0,5%.

За підсумками січня-грудня 2017 року корпорація "Рошен" виплатила 1,592 мільярда гривень податків до бюджету України.

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***Корпорація "Рошен" входить до топ-30 найбільших виробників кондитерської продукції в світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики і Вінницький молочний завод (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).