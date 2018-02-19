Вища рада правосуддя звільнила понад 170 суддів через проступки

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Понеділок, 19 лютого 2018, 13:39

У 2017 році Вища рада правосуддя звільнила 172 суддів, які вчинили дисциплінарні проступки.

Перелік суддів, звільнених у минулому році,опублікований на сайті ВРП.

Зазначається, що їх було звільнено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (за вчинення істотного дисциплінарного проступку).

Також повідомляється, що у 2016 році з різних причин було звільнено 1519 суддів.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Ленінського райсуду Кропивницького Євгенія Безсмолого через арешт учасників мітингів на Майдані.

Також повідомлялося, що Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом "Про відновлення довіри до судової влади", що передбачав перевірку суддів, які під час Майдану виносили рішення з очевидними ознаками свавільності.

Як відомо, за результатами розгляду цих скарг Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення 64 суддів. З них 31 суддю звільнили в 2016 році, 3 суддів - в 2017. Подання на звільнення 1 судді було скасовано рішенням ВРП. 29 суддів очікують фінального рішення.

Українська правда
Теми: суд
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