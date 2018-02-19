Окупанти продовжили арешт кримському татарину Рамазанову

В анексованому Росією Криму підконтрольний окупантам Сімферопольський районний суд продовжив арешт Ізмаїла Рамазанова до 18 березня.



Про це повідомляє в понеділок журналіст Антон Наумлюк.



"Сімферопольський районний суд продовжив арешт Ізмаїла Рамазанова до 18 березня. Рамазанов звинувачується в розповсюдженні через інтернет-рацію Zello відомостей," розпалюють ворожнечу і ненависть", – пише він у Facebook.



Наумлюк нагадує, що Рамазанов був затриманий 23 січня. Він заявляв про побиття співробітниками ФСБ.



"Сьогодні в черговий раз заявив про свою невинність: "Я не збираюся ховатися від слідства, я маю намір у суді довести свою невинність", - цитує Рамазанова журналіст.



24 січня підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд в окупованому Криму заарештував Рамазанова на 30 діб. В "суді" йому не надали медичну допомогу, незважаючи на його скарги на біль.



3 лютого так званий "Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію на арешт Рамазанова і залишив його під вартою.

Як відомо, після окупації Криму Російською Федерацією на півострові істотно погіршилася ситуація з дотриманням прав людини.

Там фіксують свавільні арешти й затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження, катування.

Жертвами окупантів стають кримчани різного етнічного походження, проте особливих утисків зазнають кримські татари.