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Окупанти продовжили арешт кримському татарину Рамазанову

Понеділок, 19 лютого 2018, 13:30

В анексованому Росією Криму підконтрольний окупантам Сімферопольський районний суд продовжив арешт Ізмаїла Рамазанова до 18 березня.

Про це повідомляє в понеділок журналіст Антон Наумлюк.

"Сімферопольський районний суд продовжив арешт Ізмаїла Рамазанова до 18 березня. Рамазанов звинувачується в розповсюдженні через інтернет-рацію Zello відомостей," розпалюють ворожнечу і ненависть", – пише він у Facebook.

Наумлюк нагадує, що Рамазанов був затриманий 23 січня. Він заявляв про побиття співробітниками ФСБ.

"Сьогодні в черговий раз заявив про свою невинність: "Я не збираюся ховатися від слідства, я маю намір у суді довести свою невинність", - цитує Рамазанова журналіст.

24 січня підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд в окупованому Криму заарештував Рамазанова на 30 діб. В "суді" йому не надали медичну допомогу, незважаючи на його скарги на біль.

3 лютого так званий "Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію на арешт Рамазанова і залишив його під вартою.

Як відомо, після окупації Криму Російською Федерацією на півострові істотно погіршилася ситуація з дотриманням прав людини.

Там фіксують свавільні арешти й затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження, катування.

Жертвами окупантів стають кримчани різного етнічного походження, проте особливих утисків зазнають кримські татари.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариправа людини
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